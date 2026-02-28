Grave incidente sulla Pontina: scontro tra tre mezzi alle porte di Latina

Mattinata di caos e paura sulla statale 148 Pontina. Un grave sinistro stradale si è verificato oggi in prossimità dell’uscita per via Isonzo, in direzione Roma. L’incidente ha visto coinvolti tre veicoli: due autovetture e un furgone.

L’impatto è stato violento, lasciando i mezzi pesantemente danneggiati sulla carreggiata. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Per liberare quest’ultimo dall’abitacolo si è reso necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con cesoie e divaricatori per estrarre il conducente dalle lamiere accartocciate.