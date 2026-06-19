Grave incidente sulla Pontina, strada chiusa nei due sensi: un morto e cinque feriti

Momenti di forte apprensione sulla Pontina, dove un grave incidente ha paralizzato la circolazione all’altezza del chilometro 73, nella zona dell’Icot, a Latina.

A seguito dello schianto, il traffico è stato fermato in entrambe le direzioni per consentire l’arrivo dei soccorsi e la gestione dell’emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze, insieme agli agenti della Polizia Stradale e ai Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area.

La gravità della situazione ha reso necessario anche l’intervento di due eliambulanze. Una persona è deceduta, atterrate nei pressi del luogo dell’incidente per prestare assistenza ai 5 feriti feriti.

La viabilità resta fortemente compromessa, con lunghe code e disagi per gli automobilisti. Le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell’ordine sono ancora in corso.