Grave scontro tra imbarcazioni a Ponza, padre e figlio in codice rosso

Un grave incidente in mare davanti le acque antistanti l’isola di Ponza. Tanta paura ieri pomeriggio tra le isole di Gavi e Zannone, dove due imbarcazioni(un gommone ed un motoscafo di circa 12mt) si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio ovviamente i passeggeri che viaggiavano sul gommone, padre e figlio piccolo, sbalzati in mare in seguito al violentissimo scontro.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli uomini della Guardia Costiera, che partiti dal Porto di Ponza hanno soccorso e messo in sicurezza i due feriti in mare. Una volta rientrati a terra, le loro condizioni sono apparse fin da subito abbastanza gravi, tanto da richiedere l’intervento di due elisoccorso del 118. Il bimbo è stato portato in codice rosso al Bambin Gesù di Roma, mentre il padre, anche lui in codice rosso, è stato trasportato al Santa Maria Goretti. Ora si cercherà di far luce sull’esatta dinamica del sinistro. Anche perché avvenuto in un tratto di mare aperto e con condizioni meteo-marine praticamente ottimali.