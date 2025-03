Gruppo criminale dietro alle rapine: chi sono i sei arrestati

Un gruppo criminale è stato smantellato in seguito a una serie di aggressioni e tentativi di estorsione ai danni di un agricoltore settantenne residente tra Borgo Bainsizza e Borgo Montello. Le indagini della Squadra Mobile hanno portato all’arresto di sei individui, alcuni dei quali legati alla vittima da lontane parentele. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Barbara Coreggiano, su richiesta del sostituto procuratore Valentina Giammaria.

Gli arrestati sono Graziano Mangiapelo, 53 anni, Claudio Mangiapelo, 56 anni, entrambi di Latina, Adolfo De Pascale, 70 anni di Cisterna, Italo Comparotto, 50 anni di Pomezia, Mauro Celiani, 64 anni, e Roberto Scanu, 56 anni, entrambi residenti a Roma. Alcuni dei soggetti coinvolti erano già in stato di detenzione.

Le azioni delittuose hanno avuto inizio nell’autunno del 2020, quando l’anziano agricoltore fu ripetutamente sequestrato nella sua abitazione, immobilizzato e percosso nel vano tentativo di estorcergli informazioni circa l’ubicazione di presunti ingenti somme di denaro occultate. In quelle circostanze, i malviventi riuscirono a sottrarre solo modeste somme. Un ulteriore episodio si verificò nel settembre di due anni fa, ma la reazione della vittima mise in fuga i rapinatori. In seguito, all’agricoltore fu offerta protezione dietro compenso economico, una proposta che celava un’ulteriore estorsione. Le indagini hanno permesso di identificare la banda, sospettata di essere responsabile di almeno tre rapine e dell’attività estorsiva.