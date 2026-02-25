Guai per la Benacquista: Gallo e Simonetti ai box per infortunio

Problemi non da poco in una fase cruciale della stagione: la Benacquista Latina Basket, dovrà fare a meno di Antonio Gallo e Ilario Simonetti, usciti per infortunio il primo a Nocera ed il secondo a Fabriano:
“Entrambi i giocatori – rende noto la società tramite un comunicato – hanno già iniziato i percorsi di cure specifiche e il programma riabilitativo previsto. Le loro condizioni vengono monitorate quotidianamente al fine di valutare con precisione i tempi di recupero per il rientro all’attività agonistica.”
Ora la palla a spicchi potrebbe passare per il mercato, “per garantire il rispetto degli importanti impegni, si stanno comunque valutando eventuali opportunità di inserimento che possano garantire equilibrio e continuità al lavoro della squadra in questa fase cruciale della stagione”.