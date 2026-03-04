Guardia di Finanza, concorso per 983 allievi marescialli

La Guardia di Finanza apre le porte a 983 nuovi allievi marescialli per l’anno accademico 2026/2027. È stato infatti indetto il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, punto di riferimento per la formazione dei futuri ispettori del Corpo. Un appuntamento atteso da centinaia di giovani che vedono nelle Fiamme Gialle non solo una prospettiva lavorativa stabile, ma una vera e propria scelta di vita al servizio dello Stato.

I posti messi a concorso sono complessivamente 983, di cui 923 destinati al contingente ordinario. All’interno di questa quota è prevista anche una riserva di 8 posti a favore dei familiari superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, a testimonianza dell’attenzione verso chi ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere. Gli altri 60 posti sono invece riservati al contingente di mare, con specializzazioni che spaziano dal nocchiere abilitato al comando al tecnico macchine, fino ai sistemi di comunicazione e scoperta, figure fondamentali per le attività aeronavali e per il controllo delle frontiere marittime.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data di scadenza fissata alle ore 12 del 23 marzo 2026, abbiano compiuto 17 anni e non abbiano superato il 26° anno di età. La selezione è aperta anche a chi è già alle armi. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ufficiale dei concorsi della Guardia di Finanza. Per accedere alla procedura è necessario disporre di un’identità digitale SPID oppure della Carta d’Identità Elettronica tramite il sistema “Entra con CIE”. Una volta effettuata la registrazione, i candidati potranno compilare e inviare la domanda direttamente dalla propria area riservata.