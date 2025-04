Guasto alla condotta idrica, in centro senza acqua fino alle 19

Continuano i lavori sulla conduttura rotta in pieno centro a Latina che sta portando disagi per quanto riguarda l’approvigionamento dell’acqua in alcune strade del capoluogo. AcquaLatina fa sapere infatti che l’Interruzione idrica in corso si protrarrà fino alle ore 19:00 di oggi. Le zone interessate sono: Viale Lamarmora e traverse collegate, Viale XXI Aprile, Via dello Statuto e traverse collegate, Viale XXIV Maggio e traverse collegate

Sara disponibile il servizio sostitutivo mezzo autobotte in Viale XXI Aprile angolo Corso della Repubblica.