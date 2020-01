Guasto sulla linea ferroviaria nel Sud Pontino, treni in ritardo verso Roma

Traffico ferroviario rallentato questa mattina lungo la Napoli-Roma per un gusto sulla linea nel Sud Pontino. Convogli in ritardo di mezzora. La situazione è in via di normalizzazione

I treni direttamente coinvolti sono:

IC 582 Salerno (5:28) – Roma Termini (8:34)

IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40)

ICN 1960 Siracusa (21:45) – Roma Termini (9:51)

R 12274 Napoli Centrale (6:37) – Roma Termini (9:24)

R 12210 Formia Gaeta (7:12) – Roma Termini (8:59)

R 12214 Minturno (8:38) – Roma Termini (10:24)

