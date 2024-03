Guida sotto l’effetto di alcool e droga, i controlli della Polstrada a Latina

La Polizia Stradale di Latina, nella serata di ieri, ha effettuato mirati servizi straordinari di controllo sulle strade del capoluogo pontino anche in vista del maggior afflusso di persone per le festività pasquali.

Le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Latina dirette dal neo Vice Questore della Polizia di Stato Francesco Berna Nasca, con il supporto del Dirigente Sanitario e del personale sanitario della Questura, sono state impiegate nel dispositivo mirato a rafforzare i controlli e la prevenzione del fenomeno della guida in stato di ebrezza ed in stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti, sulle strade del centro cittadino e nelle immediate vicinanze dei luoghi di ritrovo ad alta affluenza di persone nelle ore notturne del fine settimana .

Il servizio si è concretizzato con posti di controllo con l’impiego di 4 pattuglie della sezione Polizia Stradale di Latina e di un ufficio mobile in dotazione alla Polizia Stradale per l’effettuazione dei controlli tecnici. Sono stati verificati oltre 60 conducenti attraverso le apparecchiature Drugdread ed Etilometro, dai controlli non sono emerse positività all’alcool o alle sostanze stupefacenti. Sono state accertate 8 violazioni al codice della strada con applicazione delle relative sanzioni