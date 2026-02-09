Guida ubriaco e causa un incidente: denunciato 29enne a Priverno

Notte movimentata in pieno centro a Priverno, dove un incidente stradale ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri e il successivo deferimento di un giovane automobilista.

I fatti sono avvenuti nella nottata di ieri in piazza Martiri d’Ungheria. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri della Stazione di Maenza sono intervenuti su segnalazione giunta al 112 per un incidente autonomo: un uomo di 29 anni, residente in provincia di Latina, avrebbe perso il controllo della propria vettura finendo fuori strada.

Durante i rilievi di rito i militari hanno sottoposto il conducente all’alcoltest. L’esito degli accertamenti ha confermato i sospetti: il tasso alcolemico del giovane è risultato superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Per il 29enne sono scattate immediatamente le sanzioni previste dal Codice della Strada:

Denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Ritiro immediato della patente di guida.

Fermo amministrativo del veicolo.

È importante ricordare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva, come previsto dall’articolo 27 della Costituzione.