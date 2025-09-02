Guida ubriaco e investe due ciclisti: denunciato a Sabaudia

Redazione LatinaCorriere.it
Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 41 anni domiciliato a Sabaudia, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolemica e lesioni personali.

Nella fattispecie, i Carabinieri, sono intervenuti su richiesta pervenuta al 112   in via Litoranea a Sabaudia  poiché poco prima si era consumato un sinistro stradale con feriti.

I militari dell’Arma, hanno appurato come l’uomo, alla guida della propria autovettura, tamponava due ragazzi che percorrevano anch’essi la  strada, in sella delle rispettive biciclette.

Il personale del 118 intervenuto sul posto, hanno trasportato i due giovani presso l’ospedale di Latina per le cure del caso.

Il 41enne, sottoposto ad accertamento alcolemico da parte dei militari dell’Arma, è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello previsto e per tanto i Carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente di guida e sottoposto a sequestro l’autovettura.

