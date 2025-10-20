Gusto e spettacolo, “Il Pizza Fest” incanta Gaeta e Fondi

Gusto, tradizione e cultura gastronomica hanno celebrato la pizza come simbolo di eccellenza italiana. L’iniziativa, ideata e organizzata dallo stesso Ristorante Pizzeria Maruzzella in collaborazione con l’Accademia Pizza DOC, si è svolta il 12 e 13 ottobre a Fondi e dal 17 al 19 ottobre a Gaeta con il Pizza Fest, confermando il ruolo di Maruzzella come protagonista della qualità e delle eccellenze del territorio, con il supporto della Regione Lazio e di ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio).

A Fondi l’evento ha avuto luogo con la partecipazione degli amministratori della città e del consigliere regionale Cosmo Mitrano, sottolineando il valore istituzionale e culturale dell’iniziativa. Maruzzella ha trasformato le due serate in un’esperienza unica, combinando formazione, intrattenimento e spettacolo. Protagonisti assoluti i maestri pizzaioli Carlo Fiamma, Cosimo Chiodi, Giuseppe Terracciano, Antonio Fiorillo e Alessandro Della Monica, che hanno condiviso i segreti dell’impasto perfetto e della cottura nel forno a legna, coinvolgendo direttamente il pubblico in momenti di partecipazione attiva che hanno reso ciascuno spettatore protagonista della magia della pizza fatta a mano. Le esibizioni di freestyle acrobatico hanno trasformato la pizza in vera arte in movimento, catturando l’entusiasmo di grandi e piccoli.

A Gaeta, il Pizza Fest ha proseguito l’esperienza e il Ristorante Pizzeria Maruzzella ha arricchito le tre giornate presentando tre pizze speciali, meravigliando visitatori, curiosi e appassionati sia del territorio che provenienti da altre regioni. Masterclass, dibattiti, degustazioni e spettacoli serali hanno offerto al pubblico un’esperienza completa, unendo approfondimento culturale e intrattenimento. L’evento ha visto inoltre la partecipazione di produttori, esperti gastronomici, storici e critici di fama nazionale, confermando l’importanza della pizza come simbolo di identità e convivialità.

Il successo delle due tappe ha ribadito il valore di Maruzzella come protagonista dell’eccellenza del territorio, capace di trasformare un semplice piatto in un’occasione di cultura, formazione e spettacolo, e di raccontare al pubblico la tradizione e l’innovazione della pizza napoletana e delle specialità locali.