Ha frequentato pregiudicati, chiesto il carcere per Cha Cha

Il Pm della Procura di Latina Valentina Giammaria ha chiesto la custodia cautelare in carcere per Costantino Di Silvio, detto Cha Cha. Il 57enne di Latina, è attualmente nel regime di sorveglianza speciale ma è accusato di aver frequentato dei pregiudicati. Violazioni che, stando alle indagini delle Forze dell’Ordine, sarebbe stata reiterata nel tempo.

Di Silvio è stato ascoltato questa mattina nell’interrogatorio preventivo tenuto dal GIP del Tribunale di Latina, Paolo Romano, che sarà chiamato a decidere quale potrebbe essere la misura cautelare da adottare.