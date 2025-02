Ha subito l’amputazione della gamba, il bracciante indiano esposto per giorni a fitofarmaci

Il lavoratore agricolo indiano di 46 anni, ricoverato da oltre due settimane all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ha già subito l’amputazione della gamba sinistra e rischia di perdere anche la destra e gli arti superiori. Le indagini dei Carabinieri, supportate da Polizia e Guardia di Finanza, puntano a individuare l’azienda agricola in cui l’uomo lavorava e ha subito l’intossicazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il bracciante sarebbe rimasto esposto per tre giorni consecutivi ai fitofarmaci, lavorando senza interruzione né adeguati dispositivi di protezione individuale. L’uomo, che non parla italiano, è stato soccorso dal 118 in stato confusionale e con gravi sintomi di avvelenamento.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti e di accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le verifiche sono in corso anche presso l’INPS per stabilire se il lavoratore fosse regolarmente assunto.