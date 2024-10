Halloween a Sabaudia: tre giorni di divertimento assicurato, il programma

Sabaudia si prepara a celebrare Halloween con tre giorni indimenticabili, dal 31 ottobre al 2 novembre, grazie all’organizzazione del consigliere Giovanni Pietro Fogli in collaborazione con Ninfea e Confcommercio.

Il programma: Viale Circe ospiterà per tre giorni un parco giochi con gonfiabili gratuiti e un vivace mercatino. Il 31 ottobre, a partire dalle 15:30, Piazza del Comune accoglierà i più piccoli per giochi e intrattenimento. La sera, dalle 21, una tribute band di Lady Gaga e un dj set di Danilo Orsini trasformeranno Sabaudia in un’atmosfera da brivido.

Il 1° novembre, dalle 18:30, uno spettacolo di magia e balli di gruppo coinvolgerà tutte le generazioni. La festa si chiuderà sabato sera con gli ultimi momenti di giochi e mercatino. Un Halloween per tutte le età che promette di lasciare ricordi indimenticabili!

“Stiamo lavorando ogni giorno per il bene della città e dei residenti. La festa di Halloween è per tutti: i bambini possono divertirsi, ma anche gli adulti hanno la possibilità di partecipare e godere di eventi di qualità. Come Amministrazione abbiamo l’obiettivo di creare un senso di comunità che va oltre le tradizioni, facendo di Sabaudia un luogo vivo e accogliente per tutti”. Dichiara il consigliere delegato alle Attività produttive, Giovanni Pietro Fogli.