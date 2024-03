Hashish e cocaina in casa, denunciato un 29enne di Minturno

Un uomo di 29 anni di Minturno, ma domiciliato in Svizzera, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Formia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di meno di un grammo di hashish e di 0,7 grammi di cocaina. Cosa cha indotto i militari ad eseguire il controllo presso l’abitazione temporanea di Minturno. In casa sono stati trovati 30 grammi di hashish e 2.7 di cocaina, occultati all’interno di un mobile. Con essi anche materiale utile al confezionamento, il tutto sequestrato.

L’uomo è stato così deferito all’autorità di Cassino che ne vaglierà la posizione in ordine al capo di accusa che lo vede responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.