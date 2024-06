“Ho vissuto tre vite”, alla biblioteca di Latina Scalo per il romanzo d’esordio di Maurizio Vaccaro

Venerdì, 14 giugno alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di Latina Scalo in via del Murillo 1, nell’ambito della rassegna “Intervista all’autore” sarà presentato “Ho vissuto tre vite” : il romanzo d’esordio di Maurizio Vaccaro, ex docente di storia e filosofia per molti anni al Liceo Grassi di Latina. Il romanzo edito da Atlantide, la casa editrice pontina fondata e diretta da Dario Petti. L’autore sarà intervistato dalla giornalista Cora Craus.

Dal ritrovamento di documenti sconosciuti del padre l’autore inizia una ricerca, al tempo storica e introspettiva, che gli fa scoprire o almeno mettere a punto, tra realtà e immaginazione, le vite e gli avvenimenti tra gli inizi del Novecento e la fine della Seconda Guerra mondiale rispettivamente del nonno, del padre e della madre. Il racconto si dipana quindi dall’emigrazione in America alla vita militare nella Milizia forestale fascista, dalla guerra d’Etiopia alla vita nella Slovenia occupata. Per terminare con le loro vicissitudini nella Seconda Guerra mondiale. Un affresco della prima metà del Novecento, in cui la Storia è lo sfondo delle traversie dei protagonisti e del quale l’autore, a sua volta interprete in primo piano nei capitoli iniziali e finale, trae le sue conclusioni e la sua morale.