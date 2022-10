Hotel Sabaudia al Lago, il sopralluogo del sindaco Mosca

L’Amministrazione Mosca sollecita Regione e Invimit organizzando un sopralluogo all’Hotel Sabaudia al Lago, l’albergo in Piazza del Comune abbandonato da anni, e chiede ed ottiene la bonifica dell’area retrostante all’albergo che affaccia su Piazza Santa Barbara. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori di riqualificazione dell’ingresso posteriore, per ridonare così decoro in via Cesare Battisti.

Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Mosca, unitamente al vice sindaco Giovanni Secci, all’assessore all’Urbanistica Vittorio Tomassetti e al consigliere delegato ai Lavori Pubblici Rossella Garrisi, ha eseguito il sopralluogo all’interno dell’albergo, allo scopo di verificare lo stato dell’infrastruttura.

Durante il sopralluogo è emerso che lo stato dei luoghi è di estrema precarietà. Tutti gli ambienti interni risultano gravemente ammalorati, a causa del lungo tempo di abbandono e delle sopravvenute infiltrazioni di acqua piovana che interessano specialmente i piani alti dello stabile.

Il commento del sindaco Mosca: “Auspichiamo che la possibile riduzione del prezzo dell’immobile possa favorire le offerte da parte di investitori privati e di conseguenza, la vendita attesa ormai da anni”.