HUMAN: Tutto Può Cambiare – lo spettacolo dell’Accademia Sonia Onelli al teatro D’Annunzio di Latina

Il Teatro D’Annunzio di Latina ospiterà uno spettacolo unico che porterà in scena il tema cruciale del nostro tempo: il futuro del pianeta e dell’umanità.

Dal 17 al 19 giugno 2024, l’Accademia Sonia Onelli presenterà “HUMAN: Tutto Può Cambiare”, un’opera teatrale che fonde elementi sociali, ambientali e artistici, esplorando la sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici, le guerre nucleari e le relazioni umane attraverso una rappresentazione immersiva con proiezioni 3D di grande impatto emotivo e visivo.

Ambientato nel 2093, “HUMAN: Tutto Può Cambiare” è un viaggio in un futuro distopico, dove il nostro pianeta, devastato da inquinamento, cambiamenti climatici e guerre nucleari, costringe l’umanità a rifugiarsi in bunker sotterranei. In questo scenario desolante, la protagonista, nata da un ovulo artificiale a causa della sterilità indotta dalle radiazioni, narra la drammatica storia di come siamo arrivati a questo punto. Scritto e diretto da Sonia Onelli, la sceneggiatura è un potente avvertimento sulle conseguenze delle nostre azioni e un invito urgente a cambiare rotta per evitare un simile futuro.

L’Accademia Sonia Onelli, nota sul territorio per l’altissimo livello di formazione artistica dei suoi studenti, porterà in scena una performance poliedrica che include canto, danza, recitazione, arti circensi, acrobatica aerea, verticalismo e cori. Ogni elemento contribuirà a creare un’esperienza artistica completa e coinvolgente, capace di affascinare e ispirare il pubblico. È un richiamo a utilizzare l’arte come strumento di protesta e divulgazione, sottolineando l’enorme potenzialità che essa ha di muovere le coscienze e risvegliare la società.