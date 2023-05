Hyperion Latina, i risultati dei campionati di nuoto e atletica leggera

Week end intenso e molto soddisfacente per la Polisportiva Hyperion di Latina, con la

squadra di atletica leggera impegnata presso il Centro Preparazione Paralimpica alle Tre

Fontane di Roma in occasione del Campionato Regionale atletica leggera fisdir Lazio,

e Martina Screti impegnata nei Campionati Nazionali Giovanili di nuoto FINP e FISDIR

che si sono svolti a Livorno.

Tanti gli atleti presenti a Roma per il campionato di atletica leggera, e anche in questa

occasione i ragazzi pontini non si sono risparmiati.

Giornata speciale per la nuova atleta del gruppo, Gallo Viviana, che al suo esordio

porta a casa 1 oro nei 50mt e un argento nei 150 mt.

Di seguito i risultati di tutti i ragazzi che sono scesi in pista:

Manauzzi Paolo Alfredo Argento 80 mt e 4° nel vortex

Nanni Francesco Bronzo vortex e bronzo 80 mt

Marchiella Alessandro oro 300 mt e Argento 150 mt

Mincica Francesco Argento 80 mt e 4° 150 mt

Turriziani Valerio Bronzo 150 mt e Bronzo 80 mt

Dottor Irene Oro 50 mt e Argento 150 mt

Gallo Viviana Oro nei 300 mt e Bronzo nei 150 mt

Oro nella staffetta 4×50 mista (Dottor-Gallo-Turriziani-Manauzzi)

Oro nella staffetta 50/100/150 (Marchiella-Mincica-Nanni)

Ruggeri Federico un bellissimo Oro nel salto in lungo e un argento nei 100mt

a pochissimi decimi dal primo.

In contemporanea a Livorno andava in scena il Campionato Italiano Giovanile FINP, dove

la nostra atleta Martina Screti strappa 3 bellissime medaglie

d’oro nei 100 Stile Libero, 50 Rana e 50 Farfalla

Adesso si torna al lavoro, tanti gli impegni a breve:

13/14 Maggio Federico Ruggeri sarà impegnato a Montebelluna (TV )

per i campionati Italiani di Atletica Leggera,

19/21 Maggio la squadra di Nuoto sarà impegnata a Fermo, in occasione del Campionato

Italiano di Nuoto

29/30/ Giugno e 1 luglio ancora con il nuoto a Terni per il Campionato Italiano Assoluto.