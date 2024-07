I 100 anni di nonna Corina festeggiati con il sindaco Celentano

Corina Morellato, originaria di Villafranca Padovana, ha festeggiato ieri i suoi 100 anni nel suo podere in strada Rio Martino a Latina.

Aveva 9 anni quando Corina, primogenita di otto figli, arrivò nell’Agro Pontino. La sua famiglia fu assegnataria di un podere a Borgo San Michele, ma con il suo matrimonio (celebrato il 16 novembre 1946) con Mario Marson, proveniente da Noventa di Piave (Treviso), la residenza di Corina si spostò in strada Rio Martino, dove tutt’ora vive e dove ieri la sua famiglia le ha organizzato una grande festa.

Il sindaco Matilde Celentano, ieri pomeriggio insieme al consigliere comunale Vincenzo Valletta, le ha reso omaggio partecipando alla festa e augurandole di continuare ad essere ad luce di speranza per la sua famiglia.

Nella sua vita, oltre ad occuparsi amorevolmente della sua famiglia, Corina ha sempre lavorato nei campi. Ha vissuto il dramma della guerra: il podere di Borgo San Michele fu occupato dai tedeschi e la famiglia sfollata poté tornare a casa solo dopo lo sbarco di Anzio.

Dal matrimonio con Mario sono nati quattro figli: Maurizio, Luigi, Agostino e Roberto. Poi sono arrivati 6 nipoti e 7 pronipoti.

All’età di 58 anni, la signora Corina ha perso il suo primogenito e all’età di 60 è rimasta vedova. Il dolore profondo per questi due gravi lutti non ha scalfito l’amore per il resto della famiglia, di cui tutt’oggi resta un punto di riferimento.