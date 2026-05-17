I 70 anni di Confagricoltura Latina

Un confronto sul presente e sul futuro dell’agricoltura italiana, partendo dall’esperienza dell’Agro Pontino e dal valore costruito in settanta anni di attività da Confagricoltura Latina, nata a Latina il 16 maggio 1956. È questo il senso dell’evento “Costruire Valore nel Tempo. L’agricoltura pontina: esperienze, innovazioni e prospettive”, promosso dall’associazione in occasione del settantesimo anniversario della propria fondazione.

L’iniziativa, ospitata nei Giardini del Palazzo Comunale di Latina, ha riunito istituzioni, rappresentanti del mondo agricolo, imprese, ricerca, mondo accademico e stakeholder del territorio attorno ai temi strategici per il futuro del comparto agricolo e agroalimentare.

La giornata si è aperta con la lettura del messaggio inviato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni:

“Gentile Presidente Niccolini – si legge nella lettera indirizzata al presidente di Confagricoltura Latina -, rivolgo i miei sinceri auguri a Confagricoltura Latina che festeggia i suoi 70 anni. In un territorio in cui l’agricoltura riveste un ruolo di primissimo piano dal punto di vista economico, sociale e culturale, la vostra organizzazione rappresenta un punto di riferimento autorevole e importante per tutti gli operatori del settore. Sono eccellenze i prodotti agricoli e quelli lavorati, sono eccellenze tante aziende pontine, è preziosa la cura della terra da parte degli agricoltori, uno straordinario patrimonio di lavoro, di conoscenze e capacità che merita di essere preservato e valorizzato, come fate da così lungo tempo. Vi ringrazio per l’attenzione e saluto con piacere tutti i presenti, formulando i migliori auguri di buon lavoro”.

Sono quindi intervenuti il presidente di Confagricoltura Latina Luigi Niccolini, il sindaco di Latina Matilde Celentano a cui è stato affidato anche l’indirizzo di saluto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il Vescovo di Latina Mariano Crociata e il vice prefetto Monica Perna.

Nel suo intervento il presidente Niccolini ha ripercorso il ruolo svolto dall’agricoltura nella crescita economica e sociale del territorio pontino, sottolineando la centralità strategica del comparto agricolo per il futuro del Paese. “Settanta anni rappresentano una responsabilità prima ancora che una ricorrenza – ha affermato Niccolini – perché raccontano il percorso di un territorio che attraverso l’agricoltura ha costruito sviluppo, occupazione, innovazione e identità. Oggi l’agricoltura pontina rappresenta una delle realtà produttive più importanti del Paese, con 85mila ettari coltivati, oltre 7mila imprese e più di 2 milioni di giornate lavorate ogni anno, di cui circa 1 milione riconducibili ad aziende associate a Confagricoltura Latina. Numeri che spiegano quanto il comparto agricolo sia centrale per l’economia e la tenuta sociale del territorio. Oggi più che mai dobbiamo avere la consapevolezza che l’agricoltura non è un settore marginale, ma un asset strategico nazionale. Innovazione tecnologica, competitività, sostenibilità economica e qualità del lavoro saranno le grandi sfide sulle quali si giocherà il futuro delle nostre imprese agricole”.

E’ inoltre intervenuto il senatore Giorgio Salvitti, in rappresentanza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha rilasciato poi la seguente dichiarazione: “Latina è motore dell’agroalimentare italiano: terza provincia italiana per export agricolo, con un valore aggiunto di oltre il 32%. Insieme a Frosinone raggiunge la metà del l’esportazione di un Lazio che segna un +18%. Dobbiamo continuare su questa strada sfruttando strumenti innovativi che migliorano le produzioni: basti pensare all’equilibrio sul consumo di acqua che può essere garantito attraverso i modelli predittivi dell’intelligenza artificiale, ma anche grazie all’agrisolare che ci ha permesso di risparmiare, in questi territori, 220milioni di euro di spese per l’energia. Solo l’8% degli agricoltori, però, punta su nuove tecnologie che permettono di raddoppiare la produzione per ettaro. Per questo il Governo Meloni sarà sempre al fianco di crea ricchezza e valore, per salvaguardare la risorsa cibo ma soprattutto per garantire il giusto reddito agli agricoltori”.

Il Ministro Lollobrigida ha voluto inviare anche un videomessaggio e rilasciare una dichiarazione ufficiale: “Il 70° anniversario di Confagricoltura Latina è un traguardo importante, dobbiamo usarlo per guardare al futuro con ambizione per l’Associazione e il territorio. Il Governo ha investito oltre 15 miliardi di euro e ha scelto sin dal primo giorno di riportare l’agricoltore al suo ruolo di eccellenza, quello di custode del territorio, rafforzando la sovranità alimentare e il sistema produttivo. Abbiamo lavorato sul bando filiere con oltre 4 miliardi di euro e sull’energia finanziando circa 30.000 imprese agricole che riducono del 30% il consumo energetico da fonti tradizionali, oltre a misure per proteggere i terreni agricoli dalle speculazioni sui pannelli a terra. Abbiamo rafforzato la logistica e l’export, che ha raggiunto 73 miliardi di euro, un record storico, e l’Italia è oggi prima in Europa per valore aggiunto in agricoltura, superando Francia e Germania, prima al mondo nell’export di pomodoro e tra i leader globali in vino e kiwi. È un percorso che riguarda da vicino anche il territorio di Latina e il ruolo di Confagricoltura Latina, realtà storica e centrale per il comparto agricolo locale. Insieme continueremo a raggiungere grandi risultati”.

Al centro dell’evento i due panel dedicati ai temi dell’innovazione, della ricerca, del lavoro e della sostenibilità economica delle imprese agricole.

Il primo confronto, dal titolo “Tecnologie e ricerca in campo per la rivoluzione agricola”, moderato dal capo servizio di Latina Oggi Graziella Di Mambro ha visto gli interventi dell’amministratore delegato di Bayer Crop Science Italia Patrick Gerlich e dell’eurodeputato Salvatore De Meo.

Il secondo panel, “Il nuovo volto dell’impresa agricola tra lavoro ed economia globale”, moderato dal direttore del Messaggero Latina Vittorio Buongiorno, si è aperto con il saluto del presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora ed ha visto la partecipazione del sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura Patrizio La Pietra, del direttore generale di Confagricoltura Roberto Caponi, del professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Sapienza e presidente del MOF Bernardino Quattrociocchi e dell’Amministratore Delegato di Banca Popolare di Fondi, Gianluca Marzinotto.

Il sottosegretario La Pietra ha poi rilasciato la seguente dichiarazione: “I 70 anni di Confagricoltura Latina, oltre a testimoniare un vincolo decennale tra associazione e agricoltori, rappresentano un’occasione per evidenziare il valore dell’agricoltura pontina, forte di numeri importanti che vedono Latina, con le sue più di 8mila imprese agricole, porsi al terzo posto in Italia per le esportazioni, con primati rilevanti per quanto riguarda la coltivazione in serra. L’agricoltura pontina esemplifica il potenziale enorme del comparto, in termini economici, occupazionali e di produzione di cibo di qualità, tre ottime ragioni per le quali il governo Meloni intende continuare ad essere al fianco e sostenere gli sforzi di crescita delle aziende e dei lavoratori di un settore strategico per l’Italia”.

Prima delle conclusioni del presidente nazionale Massimiliano Giansanti è stato letto un messaggio inviato dal vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è stato inoltre trasmesso anche un videomessaggio del vice presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, entrambihanno voluto rivolgere un personale saluto a Confagricoltura Latina per questa importante ricorrenza.

“E’ con orgoglio – ha dichiarato al termine dell’evento il presidente Giansanti – che celebriamo un traguardo così importante. Ricordando sempre che è grazie al nostro passato che possiamo guardare con responsabilità al futuro. Il territorio di Latina è per l’agricoltura un presidio importante per la qualità della sua produzione, in particolare orticola. L’Unione di Latina si è distinta poi per l’impegno costante sull’innovazione e sul processo di accompagnamento all’internazionalizzazione delle imprese. Lo dimostra la presenza costante alle più importanti manifestazioni internazionali a cui Confagricoltura partecipa e nelle quali il territorio di Latina è sempre protagonista di alto livello. La nostra Confederazione coltiva l’Italia da oltre un secolo, lo fa con passione, competenza, innovazione. L’esperienza di Confagricoltura Latina ne è la dimostrazione”.

A chiudere la giornata le degustazioni di prodotti del territorio a cura della Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Provincia di Latina, di AIS Lazio – Delegazione di Latina e dell’IIS San Benedetto–Einaudi–Mattei.

“Abbiamo voluto costruire un momento di confronto vero, mettendo insieme istituzioni, rappresentanza, imprese, ricerca e mondo accademico – ha dichiarato il direttore di Confagricoltura Latina Mauro D’Arcangeli – perché crediamo che il futuro dell’agricoltura si costruisca attraverso visione, competenze e capacità di fare sistema. Questo anniversario non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che Confagricoltura Latina porta avanti da settanta anni al fianco delle imprese agricole del territorio. Proprio per questo voglio rivolgere un ringraziamento particolare al vice direttore Daniela Salvador e a tutto lo staff di Confagricoltura Latina per l’impegno, la professionalità e il grande lavoro svolto ogni giorno e nell’organizzazione di questo evento. Grazie inoltre ai partner e agli sponsor che ci hanno sostenuto per questa importante iniziativa”.

Si ringrazia il Comune di Latina per la collaborazione. Evento con il patrocinio della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio, della Provincia di Latina, della Camera di Commercio di Frosinone e Latina e del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. Si ringrazia per il contributo: Azienda Speciale Informare, ANPA Pensionati Confagricoltura, Banca Popolare di Fondi, Blu Banca, Assicurazioni Generali Agenzia di Latina. Grazie per il supporto a IIS San Benedetto-Einaudi-Mattei, Strada del Vino dell’Olio e dei Sapori della Provincia di Latina, Ais Lazio Delegazione di Latina, Action Up e Mammut.

Allegati i messaggi del vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, del presidente della Regione Francesco Rocca e i videomessaggi del vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini e del Ministro Lollobrigida. Sulla pagina Facebook di Confagricoltura Latina è disponibile la diretta integrale dell’evento.