I 95 anni di Rossana Rossetti, figlia del primo medico di Latina

La secondogenita del primo medico della città di Latina il dottore Vincenzo Rossetti, compie 95 anni. Rossana Rossetti praticò per anni con amore e passione, il ruolo di insegnante avendo sempre un legame speciale con le varie generazioni di giovani, dedicando anche una riedizione del libro di suo padre nel 2018, “Dalle paludi a Littoria, diario di un medico”.

Nel libro viene raccontata l’evoluzione di un territorio colpito dalla povertà e malaria, attraverso la descrizione dei luoghi, delle persone e di quanti hanno lavorato e contribuito alla crescita di una città, evidenziando la difficoltà dei Cursori e della Croce Rossa nel raggiungimento dei luoghi dove prestare assistenza.

Il dottore Vincenzo Rossetti venne a dirigere nel 1926 l’ambulatorio di Cancello di Quadrato, luogo dove sorse Littoria nel 1932, ma allora ancora palude. La moglie Maria Buglioni, lo seguì con la prima figlia Annamaria dopodiché nacque Rossana nel 1928. Da allora la famiglia Rossetti ha sempre vissuto qui, prima a Cancelli di Quadrato, poi a Littoria e ora Latina.

Rossana Rossetti dice che: “Aver realizzato la 5ᵃ edizione del libro di mio padre significa molto per me, l’obiettivo era lasciare alle generazioni future uno spaccato di storia recente che racconta delle nostre radici e degli sforzi che la nostra gente ha fatto per consegnarci una città oggi l’auspicio è che il libro possa contribuire a mantenere viva “la memoria della nostra storia”, consolidando le basi per una identità storico-culturale in un periodo che la globalizzazione tende a disperdere”. Nella prefazione della seconda edizione del 1972, inserita anche nell’ultima, il dottor Rossetti scrive “…a chi mi dirà non essere attuale guardare al passato e soffermarsi sui ricordi risponderò che solo questo ricordo recentissimo di pochi anni e pure tanto lontano da costituire già un passato può dare la valutazione esatta di quello che la tenacia ed il lavoro italiano hanno compiuto”.