I Buffalos Latina conquistano il terzo posto al Christmas Bowl

Grande successo per il Christmas Bowl, l’evento Natalizio di Flag Football organizzato dall’ ASD Volsci Velletri e giunto alla 2° Edizione, quest’anno rientrante nelle Attività promosse dal Comune di Lanuvio, dove la società Velletrana è ospite presso la Cittadella del Rugby. I pontini guidati da coach Dalla Santa, nonostante varie assenze, esprimono buone trame di gioco e conquistano il terzo posto.

D’Amico : “I tornei che vengono fatti tra Dicembre e Gennaio servono molto alle squadre per poter correggere la parte tecnica, ed allo stesso tempo, consentire ai giovani esordienti di provare le dinamiche sportive. Siamo molto contenti di questa edizione, e facciamo i complimenti ai Volsci Velletri ed al loro Presidente Andrea Timoni , in primis, per aver vinto il torneo, mostrando una squadra solida e superiore, e ovviamente, per come hanno organizzato l’evento, riuscendo a riempire lo stadio di appassionati e curiosi, creando un atmosfera di divertimento.

E’ stato molto emozionante , ad inizio torneo, vedere sfilare i singoli giocatori accompagnati dalle Cheerleaders e dall’Amministrazione Comunale di Lanuvio presente.”

“Per quanto riguarda il nostro gioco espresso, ci siamo presentati purtroppo non in pieno organico e senza il QB Titolare. Riprenderemo gli allenamenti i primi di Gennaio, in cui lavoreremo con intensità su quanto abbiamo visto per poter arrivare pronti per la stagione sportiva di Marzo. Sono rimasto molto soddisfatto ad ogni modo di alcuni Veterani ma soprattutto dei nuovi atleti che si sono uniti a noi solamente nell’ultimo mese”. Queste le parole dell’ Head Coach Dalla Senta.