I dati dello Spallanzani: 10 nuovi casi positivi, 19 in rianimazione

Sono 10 i nuovi casi positivi di Coranavirus ricoverati tra ieri e oggi all’ospedale Spallanzani di Roma. I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 194 nel nosocomio della Capitale. Di questi, 19 necessitano di supporto respiratorio.

Come gli altri giorni sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo Coronavirus sono invece in totale 324.

I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono 40.

I numeri non sono più, come all’inizio dell’emergenza, indicativi per tutto il Lazio perché diversi pazienti positivi al Covid-19 sono ora ricoverati in altri ospedale attrezzati per accoglierli.