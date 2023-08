I Love Razionalismo: l’esposizione per il 90° anniversario di Sabaudia

Dal 5 al 17 agosto 2023 presso la prestigiosa location del Sabaudia Hotel & SPA e del Vivaldi Restaurant, viale 4 stagioni n. 4 Consorzio 4 stagioni, in occasione del 90° anniversario dalla fondazione della città di Sabaudia sarà allestita l’esposizione aperta al pubblico di I Love Razionalismo dell’autore Roberto Carfagna.

I Love Razionalismo è un progetto grafico editoriale nato nel 2019 e vuole proporsi come focus sull’Architettura Razionalista, attraverso diversi piani di lettura e interpretazione passando da uno stile grafico più architettonico a uno più illustrativo ed evocativo.

Attraverso questa esposizione si vuole celebrare la fondazione di Sabaudia avvenuta il 5 agosto 1933 rendendole omaggio attraverso 16 opere grafiche presentandole come un percorso artistico realizzato attraverso i differenti stili grafici che compongono le varie collezioni dedicate alla città, guidando il visitatore tra edifici razionalisti, paesaggio urbano del presente e anche del passato.

La tavola commemorativa sarà disponibile anche in formato cartolina spedibile in quanto, per l’evento, Poste Italiane ha previsto un annullo speciale.

Un segnalibro con l’immagine commemorativa del 90° sarà inoltre in regalo per tutti i visitatori e verrà distribuito in diversi punti della città.