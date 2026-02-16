I “No Existence” tornano alla ribalta in Finlandia: rilasciato il primo demotape della band terracinese

L’etichetta finlandese Bestial Burst ha annunciato il rilascio in versione CD di “The Bathos” primo demotape dei No Existence di Terracina (band post-punk/sperimentale di Paolo Palmacci) originariamente pubblicato nel marzo del 1986.

Paolo Palmacci aka Paul Shiva rappresentò negli anni ’80 l’elemento più estremo, irriverente e intransigente della scena del cosiddetto ‘nuovo rock’ di Latina, quello originato dalla diffusione del punk, scena che prese il nome dal luogo eletto come punto di ritrovo dei suoi appartenenti ovvero “via Cairoli”.

I provocatori concerti dei No Existence (come già con la precedente denominazione di Negative Existence) furono spesso teatro di manifestazioni di insofferenza da parte del pubblico e più volte forzatamente interrotti. “The Bathos” fu registrato, con un mixer autocostruito, su una audiocassetta analogica. Ora fa la sua comparsa in Finlandia, come “nuovo inizio” per una band dal sapore 80’s.