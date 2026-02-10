I Nomadi tornano dal vivo: tappa a Latina nel segno della storia e dell’energia

Latina si prepara ad accogliere una delle band più longeve e amate della musica italiana. Il 28 gennaio 2027 i Nomadi saliranno sul palco del Teatro Comunale G. D’Annunzio, appuntamento inserito nella Stagione 2026/27 promossa dal Comune di Latina e da ATCL – circuito multidisciplinare del Lazio, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Lazio.

Il concerto arriva in un momento particolarmente significativo per il gruppo emiliano, che ha recentemente pubblicato un nuovo album dal vivo dopo oltre dieci anni dall’ultima uscita di questo tipo. Un lavoro che non guarda alla nostalgia, ma riafferma l’identità più autentica dei Nomadi: quella che prende forma sul palco, nel contatto diretto con il pubblico.

Registrato durante il concerto al Teatro Dal Verme di Milano nel dicembre 2024, il nuovo live raccoglie riletture intense dei grandi classici e arrangiamenti capaci di restituire l’energia e l’immediatezza che da sempre caratterizzano la band. È anche il primo album dal vivo con Juri Cilloni alla voce, figura centrale della nuova fase del gruppo, e con Domenico Inguaggiato alla batteria, innesto recente che ha portato nuova forza ritmica e dinamismo al suono.

Nati nei primi anni Sessanta tra Modena e Reggio Emilia dall’incontro tra Beppe Carletti e Augusto Daolio, i Nomadi debuttano nel 1963 e intraprendono un percorso che li porterà a diventare un caso unico nella musica italiana. Con oltre sessant’anni di attività, sono oggi la band più longeva del Paese; prima di loro, a livello mondiale, soltanto i Rolling Stones.

Il nome scelto quasi per caso si è rivelato una dichiarazione d’intenti: i Nomadi hanno attraversato l’Italia senza distinzione, portando la loro musica nei piccoli centri come nei grandi teatri, costruendo un rapporto profondo e duraturo con un pubblico capace di rinnovarsi di generazione in generazione. I numeri raccontano una storia impressionante: 52 lavori discografici, più di 15 milioni di copie vendute, oltre cento fan club ufficiali e un’infinità di cover band riconosciute.

Accanto alla musica, non è mai venuto meno l’impegno civile e umanitario, che ha visto il gruppo protagonista di numerose iniziative di solidarietà in Italia e all’estero. Un elemento che ha contribuito a rafforzare il legame con il pubblico e a rendere il progetto Nomadi qualcosa di più di una semplice band.

La data di Latina si inserisce così in un percorso che continua a guardare avanti, pur restando fedele alle proprie radici. Un concerto che si annuncia come un incontro tra memoria e presente, tra storia e nuova energia, nel luogo che da sempre rappresenta la vera casa dei Nomadi: il palco.

I biglietti saranno disponibili su TicketOne a partire da martedì 10 febbraio alle ore 11.