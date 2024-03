I piccoli “Pizzaioli per un giorno” all’asilo nido “Piccolo Mondo” di Latina

Un evento straordinario all’asilo nido “Piccolo Mondo” di Latina: “Pizzaioli per un Giorno”, un’esperienza coinvolgente che ha visto i bambini immergersi nel magico mondo della pizza.

Organizzato dalla dirigente scolastica Immacolata Brancaccio e dai docenti in collaborazione con la pizzeria “Kesté”, l’evento ha entusiasmato i piccoli partecipanti.

I bambini, divisi in gruppi, hanno indossato grembiuli e cappelli da chef, pronti a diventare veri pizzaioli per un giorno. Gli esperti pizzaioli della Kesté hanno guidato i bambini attraverso ogni passaggio della preparazione della pizza, coinvolgendoli attivamente e trasmettendo loro la passione per l’arte culinaria.

L’atmosfera è stata vivace e divertente, con i bambini entusiasti nel manipolare la pasta, stendere il pomodoro e distribuire gli ingredienti sulla pizza. Durante il processo, i pizzaioli hanno condiviso aneddoti divertenti sul mondo della pizza, rendendo l’apprendimento un’esperienza ludica e coinvolgente.

Alla fine della sessione di preparazione, i piccoli pizzaioli hanno avuto il piacere di gustare le pizze appena sfornate, coronando così il loro impegno e la partecipazione attiva all’evento.

Ogni bambino ha ricevuto un attestato di partecipazione personalizzato, sottolineando il loro contributo all’iniziativa.

La presenza dell’assessore Francesca Tesone ha reso la cerimonia di chiusura ancora più speciale, elogiando l’iniziativa come esempio di collaborazione tra il settore commerciale e la comunità locale. L’assessore ha ringraziato la pizzeria Kesté per il suo impegno nel promuovere l’educazione culinaria e la condivisione di esperienze positive con i bambini.

Per rendere l’esperienza ancora più memorabile, ogni partecipante ha ricevuto un voucher personale per una pizza gratuita presso la pizzeria. In conclusione, “Pizzaioli per un Giorno” ha rappresentato un’occasione straordinaria per i bambini dell’asilo nido “Piccolo Mondo” di Latina di apprendere divertendosi e conservare ricordi indelebili.