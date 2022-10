I premi dell’International Circus Festival of Italy 2022

Si è conclusa la 23ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, la kermesse che ha visto sfidarsi, in cinque giorni, 71 artisti provenienti da 13 Nazioni. Il Festival, che dal 13 al 17 ottobre si è svolto a Latina in via Rossetti, ha messo in scena nove spettacoli con 24 grandi attrazioni, diverse ed originali coinvolgendo anche le attività del territorio.

La gara è stata presentata da Andrea Giachi ed Alessia dell’Acqua. Fabio Montico presidente dell’Associazione Giulio Montico afferma: “Questa è stata l’edizione della vera “ripartenza” post covid e purtroppo siamo stati penalizzati dall’attuale situazione geo/politica che ha visto una partecipazione contingentata degli artisti, abbiamo dovuto rinunciare ai nostri artisti-fratelli Ucraini e Russi, che per vent’anni sono stati al nostro fianco con l’obiettivo di promuovere la cultura, ciò nonostante è stata un’edizione strepitosa, ricca di aspettative e di emozione, ha superato tutte le più rosee previsioni, per tipologia di numeri, giurati e vip che sono intervenuti”.

I premi:

Il premio della critica è andato al Duo Resurrection

Latina d’Oro a Flying Martini e Jozsef Richter Jr Troupe

Latina d’Argento a Hermanos Acero, Celis Brothers e Tic Tac Trio

Latina di Bronzo Alessandro & Erika Togni, Duo Resurrection, Clown Matute e Steven Ferreri

Appena sceso il sipario sulla 23ᵃ edizione è gia si pensa alla prossima, con l’augurio di poter riuscire a selezionare i numeri da tutto il mondo, senza distinzione di territori.

«Alla fine di questa edizione vorrei ringraziare tutto l’affiatatissimo staff del Festival Internazionale del Circo d’Italia e, tutti i componenti dell’Associazione Giulio Montico, l’auspicio per il prossimo anno è che il nostro comune, la nostra regione, raggiungano una stabilità politica. Manifestazioni come questa hanno bisogno della presenza stabile del territorio. C’è bisogno di un interlocutore che possa valorizzare l’energia che noi mettiamo nel far crescere il Festival Internazionale del circo d’Italia, qui nella città di Latina».

Ha concluso Fabio Montico.