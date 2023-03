I sindacati pontini insieme per rafforzare il sistema sanitario

Le Organizzazioni Sindacali di CGIL Frosinone-Latina, CISL Latina, UIL Latina, SPI Cgil FR Latina, SPI Cgil Lega Latina-Aprilia, FNP Cisl Latina, Uil Pensionati Latina Nord-Sud e la Direzione Generale della ASL di Latina, hanno sottoscritto un Protocollo di Relazioni Sindacali per lo sviluppo mirato in ambiti prioritari di programmazione sanitaria, realizzando una piattaforma comune di impegni e obiettivi da realizzare per rafforzare il sistema sanitario pubblico e universale.

Questo sistema rappresenta uno degli strumenti per garantire la tutela della qualità dei servizi in risposta ai bisogni di salute dei cittadini, oltre che promuovere e valorizzare il lavoro all’interno del Servizio Sanitario Provinciale.

Verranno organizzati dei confronti in sequenza trimestrale, su tematiche prioritarie come liste di attesa, pronto soccorso, medicina di Territorio in riferimento al DM 77/2022, Ospedali di Comunità e Case di Comunità, posti letto di cure intermedie, sanità d’iniziativa, cronicità, non autosufficienza, Assistenza Domiciliare Integrata e Telemedicina, aree interne disagiate. Inoltre verrà monitorato l’utilizzo e lo stato di avanzamento delle risorse e degli investimenti legati ai progetti relativi al PNRR.