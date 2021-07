I vantaggi e gli effetti benefici dei raffrescatori per esterno

Che cosa c’è di meglio del festeggiare un evento o una ricorrenza, scegliendo per esempio il giardino di casa? Molti preferiscono affittare anche degli spazi esterni, come per esempio quelli intorno a delle ville di un certo prestigio, per organizzare congressi, eventi in generale o raduni, specialmente se si tratta di un periodo estivo. Anche le cerimonie e i matrimoni possono svolgersi all’aperto. Ma specialmente se si tratta di un periodo in cui le temperature sono molto alte, rimane il problema di fornire il giusto raffrescamento a questi spazi all’aperto. Ci sono varie soluzioni su cui si può fare affidamento a questo proposito, ma sicuramente quella proposta dal raffrescamento evaporativo può essere una delle più efficaci da tenere in considerazione.

Come funzionano i raffrescatori per esterno

Volendo dare ristoro agli spazi esterni, quando fa caldo, non c’è niente di meglio che ricorrere ai sistemi di nebulizzazione garantiti dai raffrescatori per esterno. Si tratta dell’utilizzo di ventilatori che possono essere a piantana o fissi su una struttura, che emettono un getto rinfrescante di vapore fresco.

Il vapore, derivante dall’acqua che viene sottoposta ad un certo livello di pressione, fuoriesce da appositi ugelli, che emettono una nebbia molto sottile fatta di minuscole gocce d’acqua. Questi raffrescatori, che si possono utilizzare proprio per eventi che si svolgono negli spazi aperti in estate, sono molto utili e comodi. Infatti la nebbia sottile che riescono a creare non determina l’umidificazione delle superfici e delle persone.

Le goccioline d’acqua, che vengono sottoposte ad un’alta pressione, sono molto fini, così sottili che, una volta arrivate nell’atmosfera, tendono subito ad evaporare. Ed è proprio la trasformazione dell’acqua in vapore acqueo che crea un effetto fresco, in grado di abbassare le temperature.

Quindi noleggiare il nebulizzatore insieme alle attrezzature tipiche per allestire matrimoni, catering o eventi in generale permette sicuramente di avere a disposizione una soluzione economica e semplice per fornire ristoro ai presenti. Questi raffrescatori per esterno sono ideali anche da posizionare sotto gazebo o tensostrutture.

Quali sono i benefici della nebulizzazione

Ci sono molti vantaggi di cui si può beneficiare grazie all’uso della nebulizzazione per esterni. Infatti questi raffrescatori di cui stiamo parlando vanno bene per tutti gli spazi aperti, anche quelli dei locali pubblici che accolgono clienti, come bar e pub.

Possono andare bene per ristoranti e alberghi che presentano giardini e terrazze e possono essere posizionati anche nelle aree in prossimità delle piscine, che vengono predisposte per prendere il sole.

Il raffrescamento nebulizzato dà ottimi risultati anche nelle ore più calde, soprattutto quando le temperature superano i 28 °C. Tra l’altro con l’uso di questi sistemi non ci sono nemmeno consumi elettrici elevati, perché i consumi elettrici sono davvero molto contenuti.

Inoltre i raffrescatori possono garantire il raffrescamento di ampie superfici. Si configurano come un modo del tutto naturale, per far scendere le temperature più alte. Quindi rappresentano in questo senso anche una scelta che si situa nel pieno rispetto dell’ecosostenibilità.

Ma c’è un altro effetto che dobbiamo considerare per quanto riguarda i raffrescatori esterni. Infatti spesso nel giardino o negli spazi adibiti a congressi, eventi, cerimonie, catering può capitare di essere infastiditi dalle zanzare o dagli altri insetti tipici dell’estate.

Quindi l’evaporazione delle finissime goccioline d’acqua può essere molto utile anche a contrastare questi insetti nocivi. Specialmente l’effetto antizanzare si fa sentire in quegli spazi all’aperto che sono vicino a laghi, fontane o parchi. In questo senso un kit di nebulizzazione per l’acqua da esterno può veramente essere vantaggioso, perché allontana la maggior parte degli insetti.

Anche questo effetto antizanzare contribuisce a creare il massimo comfort per i presenti, creando le condizioni per poter comodamente usufruire della frescura.