I Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara, il programma a Latina

Giovedì prossimo, 4 dicembre, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco celebrerà la propria Santa Patrona, Santa Barbara. Come da tradizione, anche il Comando di Latina ha organizzato una serie di momenti ufficiali e religiosi, aperti alle autorità, al personale in servizio, a quello in quiescenza e alla cittadinanza. Un’occasione per rinsaldare i valori di unità, condivisione e identità che caratterizzano il Corpo Nazionale.

Programma della giornata

• Ore 09:00 — Omaggio ai Caduti

Presso il Cimitero di Latina verrà deposta una corona d’alloro al monumento dedicato al V.V.A. Giuliano Carturan, deceduto in servizio.

• Ore 17:00 — Santa Messa

La celebrazione liturgica si terrà nella Cattedrale di San Marco, officiata da S.E. Mariano Crociata, Vescovo della Diocesi di Latina.

• Ore 18:00 — Concerto

A seguire, sempre in Cattedrale, l’orchestra del Liceo Musicale “A. Manzoni” offrirà un’esibizione dedicata alla ricorrenza.