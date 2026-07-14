Iavarone: “L’opposizione dice sempre no, noi rispondiamo con i cantieri”

“Ogni volta che l’amministrazione Celentano realizza un’opera pubblica, l’opposizione trova qualcosa da contestare”. È quanto afferma il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Dino Iavarone, che difende l’operato della maggioranza e replica alle critiche delle opposizioni.

Secondo Iavarone, l’atteggiamento delle minoranze sarebbe “più infantile che politico” e dimostrerebbe “l’assenza di una proposta alternativa credibile”. Al contrario, sostiene, l’amministrazione starebbe portando avanti “un metodo di lavoro serio, fatto di programmazione, progettazione, ricerca di finanziamenti e capacità amministrativa”.

Tra gli interventi citati, il coordinatore di FdI indica la riqualificazione di via Don Morosini, con il nuovo playground e l’area giochi per bambini, definendola “un investimento per le famiglie, per i giovani e per la vivibilità del quartiere”.

Iavarone interviene anche sul progetto del ponte sul Mascarello, ricordando che le interlocuzioni con Sogin erano state avviate durante l’amministrazione Coletta ma, a suo dire, “sono rimaste ferme”. “Solo con l’amministrazione Celentano è stata impressa la svolta decisiva”, afferma.

In chiusura, il coordinatore ribadisce la linea della maggioranza: “Lasceremo all’opposizione il rumore delle critiche; noi preferiamo consegnare ai cittadini una Latina che cresce, si riqualifica e torna a guardare al futuro con concretezza”.