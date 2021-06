ICS Beach Volley Tour Lazio: conclusa la seconda tappa, ecco i risultati e la classifica

Si è conclusa a Terracina, presso lo stabilimento “Rive di Traiano”, la seconda tappa dell’ICS Beach Volley Tour Lazio, inserita nell’ambito delle “serie nazionali” del campionato tricolore. La manifestazione organizzata dalla FIPAV Lazio e dall’Istituto per il Credito Sportivo, con il sostegno della Regione Lazio e il contributo nell’occasione del promoter JAPP Beach Volley Terracina, ha preso il via venerdì 18 giugno con le qualifiche per il main draw, mentre sabato si sono disputati i match che hanno formato il tabellone delle finali.

Nel tabellone principale 32 coppie (16 maschili e 16 femminili) si sono date battaglia sui 4 campi allestiti per l’occasione. Tra le donne hanno trionfato ancora una volta Michela Lantignotti e Francesca Michieletto, già vincitrici la settimana scorsa nella stessa location. “Michi e Lanti” si sono imposte, dopo una partita molto combattuta conclusasi con il risultato di 2-0 (29-27, 23-21), sul duo formato da Valentina Cali e Eleonora Annibalini. Il terzo posto è andato a Giulia Toti e Jessica Allegretti (come sette giorni fa) che hanno superato 2-0 (21-14, 21-15) la coppia formata da Elena Colombi e Giulia Magnano nella finalina per il bronzo.

I risultati e la classifica del tabellone femminile sono disponibili QUI.

A conquistare il primo posto nel tabellone maschile sono stati Alex Ranghieri e Fabrizio Manni che in finale hanno battuto 2-1 (21-17, 19-21, 19-17) gli azzurrini del Club Italia Jakob Windisch e Samuele Cottafava. La finale per il 3°/4° posto invece è andata a Francesco Vanni e Marco Caminati, usciti vincitori con il risultato di 2-1 (21-15, 14-21, 15-10) nel match contro Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta.

I risultati e la classifica del tabellone maschile sono disponibili QUI.

“Abbiamo vissuto dieci giorni di grande spettacolo qui a Terracina, cittadina che per la prima volta ospita una tappa nazionale del campionato tricolore. Questo non può che far bene all’intera Regione Lazio – ha dichiarato Bolis, responsabile marketing e sviluppo commerciale di ICS – Siamo partner della FIPAV Lazio e della FIPAV Nazionale per essere un utile strumento a sostegno della pallavolo e del beach volley. Crediamo molto nello sviluppo del turismo territoriale legato ai grandi eventi e alla cultura”.

Prossimi appuntamenti

Prossima tappa il 3 e 4 luglio sulla spiaggia di San Felice Circeo. Poi, il 10 e 11 luglio, la carovana si trasferirà al “Lido Altamarea” di Sperlonga. Dal litorale pontino, l’ICS Beach Volley Tour Lazio approderà infine il prossimo 25 luglio a Roma con la quinta tappa al “Tiberis”, sul fiume Tevere, mentre i titoli di “campione del Lazio” saranno assegnati sabato 31 luglio e domenica 1 agosto nella sesta e ultima tappa alla “Pinetina Beach Village” di Ostia.