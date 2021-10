IdeaiAmo Terracina, in arrivo i corsi gratuiti per l’utilizzo dei defibrillatori

È in arrivo a Terracina una nuova iniziativa con corsi gratuiti per l’uso dei defibrillatori. A proporla è l’associazione di promozione sociale e di iniziative benefiche per il territorio “IdeiAmo Terracina”, per dare vita ad un nuovo progetto per il bene comune.

Dopo essersi impegnata in passato con raccolte di solidarietà per i bambini meno fortunati e per le famiglie in difficoltà, il gruppo ora regala i corsi per l’utilizzo dei defibrillatori.

Il corso che si terrà nella giornata di sabato 23, che sarà a cura di un Centro di Formazione accreditato Ares 118, “MC Formazione Sanitaria” di Daniele Carlot. Chiunque volesse aderire può farlo contattando Lucia Pecchini al numero 3383507649.

I defibrillatori in luoghi pubblici, posizionati nel centro di Borgo Hermada, in piazza Mazzini e nell’area del porto, sono stati donati negli ultimi mesi dal Rotary Club con l’obiettivo di far diventare Terracina una città cardio-protetta.

Ora l’associazione Ideiamo Terracina vuole aiutare a chiudere il cerchio su questo progetto, donando il proprio contributo per formare le persone che vorranno.