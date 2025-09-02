Identificato il gestore di Phica.eu: il sito sessista chiuso dalle autorità

Vittorio Vitiello, 45 anni, residente a Firenze, è stato identificato come il gestore di Phica.eu, il sito finito sotto inchiesta per la diffusione di foto rubate a donne pubbliche accompagnate da commenti sessisti e volgari. Tra le vittime c’è anche Valeria Campagna, 27 anni, capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Latina, che aveva denunciato pubblicamente la pubblicazione non autorizzata delle sue immagini, sottolineando il carattere offensivo e intimidatorio dei contenuti.

Le indagini, condotte dalla Polizia Postale, hanno portato all’interrogatorio di Vitiello e alla raccolta di prove che hanno permesso alle autorità di disattivare il sito. La chiusura di Phica.eu rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza digitale e la diffusione di contenuti sessisti online.

L’episodio ha riacceso il dibattito pubblico sulla tutela della privacy e sulla necessità di strumenti più efficaci per prevenire abusi simili.