Identità Setina: le reazioni del partito alle dimissioni del consigliere Calvano

Le dimissioni del consigliere Gianluca Calvano da Identità Setina hanno scosso la scena politica locale, portando il segretario Cinzia Ricci e il capogruppo Luigi Rieti a commentare pubblicamente l’abbandono del partito.

Il segretario Cinzia Ricci ha dichiarato: “Desideriamo chiarire la posizione del partito riguardo alle accuse mosse e garantire trasparenza e veridicità. Rispettiamo la decisione e riconosciamo il contributo di Calvano al partito nel corso degli anni. Ma teniamo con forza a respingere fermamente le accuse di snaturamento che sono state sollevate. Il nostro partito si impegna a operare con integrità, onestà e dedizione al bene comune”.

Ricci ha poi evidenziato l’importanza della partecipazione attiva alle assemblee del partito e agli incontri con i membri per affrontare questioni interne in modo trasparente e costruttivo.

Il capogruppo Luigi Rieti ha espresso il suo dispiacere per l’uscita di Calvano dal partito e ha sottolineato il rispetto per il suo impegno durante il mandato consiliare. Ha inoltre chiarito che la scelta di sostenere la candidatura di Pasquale Casalini alle elezioni provinciali è stata motivata dall’opportunità di garantire una rappresentanza efficace per la comunità di Sezze.

Rieti ha concluso sperando in un ripensamento da parte di Calvano, ma ha assicurato che lo spirito di Identità Setina rimane saldo e non è mai stato messo in discussione.

Le dichiarazioni di Ricci e Rieti riflettono la determinazione del partito a mantenere l’integrità e l’unità nonostante le sfide interne.