Idromafie, a Formia l’incontro sull’evoluzione del fenomeno

Si terrà venerdì 16 settembre nella sala Rabaud nel palazzo del Comune di Formia alle ore 17,30 la tavola rotonda del MovimentoBlu sul tema delle idromafie. Partecipano all’incontro Lorenzo Diana, già deputato impegnato nella lotta alle mafie, Paola Villa Consigliere comunale di Formia, Maurizio Montalto presidente nazionale di MovimentoBlu, Davide Frattaroli vicesindaco di Atina.

Nell’occasione ci sarà un primo focus sul fenomeno, su dimensioni, cause, rimedi, norme, prospettive e proposte.

“Argomento complesso che – afferma la Consigliera Paola Villa – va affrontato proprio alla luce dei tanti fondi PNRR distribuiti per investimenti sulle reti idriche del nostro territorio”

“Bisogna iniziare ad analizzare il fenomeno in maniera sistematica e profonda – dichiara Maurizio Montalto presidente nazionale di MovimentoBlu – perché siamo in ritardo e bisogna attrezzare l’attività di prevenzione. Ma le idromafie non sono solo reati, sono una vicenda politica e culturale”

“I piccoli Comuni sono vulnerabili – sostiene Davide frattaroli Vicesindaco di Atina – la politica nazionale deve sostenerli, invece di sottrargli spazio e