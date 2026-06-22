Il 27 giugno al Tecariba torna l’Insomnia Cup

“Una notte in cui il pallone prende il posto delle stelle” è la frase che accompagna il lancio della seconda edizione dell’Insomnia Cup 2026, il torneo notturno di calcio a 6 che si svolgerà a Latina.

L’evento, promosso da Confartigianato Latina e organizzato da Cristian Sacchetti, Gino Chittaro, Ludovica Bertassello e Andrea Dalla Vecchia, torna dopo il successo della prima edizione con l’obiettivo di consolidarsi come appuntamento fisso dell’estate pontina.

L’appuntamento è fissato per sabato 27 giugno al Tecariba, con fischio d’inizio alle 20 e attività fino alle 6 del mattino. In campo 20 squadre che si sfideranno in un torneo notturno di calcio a 6, in una lunga maratona sportiva tra competizione e intrattenimento.

Accanto alle partite, è previsto un programma di animazione e giochi pensati per il pubblico, oltre a un’area food & beverage dedicata agli spettatori per tutta la durata della manifestazione.

Il main sponsor dell’edizione 2026 sarà Doit, partner centrale del progetto. Gli organizzatori hanno sottolineato il ruolo decisivo dell’azienda nel sostenere fin dall’inizio l’iniziativa, contribuendo alla crescita di un evento che punta a diventare una tradizione stabile per la città di Latina.