Il “badante killer” resta in silenzio davanti al Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Eutizia, il badante napoletano di 48 anni che nei giorni scorsi ha confessato gli omicidi di quattro anziani, due dei quali a Latina circa 10 anni fa.

Il 48enne è comparso questa mattina di fronte al Gip nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove è ristretto, non rispondendo alle domande del sostituto procuratore Annalisa Imparato ma dimostrandosi però disponibile qualora dovesse ricordare dettagli utili su quanto accaduto.

Come riportato dal Latina Today, i carabinieri sono al lavoro per risalire all’identità delle due presunte vittime pontine. Su questo si concentrano le indagini dei militari con la vicenda che potrebbe, per competenza territoriale, passare sulle scrivanie della Procura di Latina.

L’uomo si è costituito lo scorso 22 agosto ai carabinieri di Caserta. Assistito dai suoi avvocati a raccontato loro di aver voluto dolcemente accompagnare alla morte le persone alle quali dava assistenza per non farle soffrire ulteriormente.