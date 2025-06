Il Basket in Piazza scalda i motori, ufficializzato il calendario

Latina torna a respirare pallacanestro con il 2° Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza, dal 30 giugno al 20 luglio. In campo 16 squadre, 240 tra atleti e atlete, e una maratona di 42 partite tra categorie Junior e Senior. Due match ogni sera alla BIP Arena (ore 19 e 21), arena all’aperto con tre tribune da 600 posti e videowall sulla facciata dell’Intendenza di Finanza per highlights e punteggi in diretta.

Si parte con Uniconeria – Sapore di Sale e a seguire Carrozzeria Falcone – Pasta La Forza, mentre i riflettori si accenderanno davvero l’8 luglio con l’ingresso in campo di Inteam, squadra simbolo del basket inclusivo pontino, e il match serale Monium – Carrozzeria Falcone. Attesissimi anche gli Space Jumpers, artisti della schiacciata acrobatica in scena il 12 luglio, preceduti dalla sfida Junior New Age Erborist – Uniconeria.

Le squadre sono divise in quattro gironi:

Junior A: Globaltel, New Age Erborist, Sapore di Sale, Uniconeria

Junior B: Electricplanet/La Bottega del Fornaio, Virtus Aprilia, Coronet Spa, Ultra Solar

Senior A: Benacquista Assicurazioni, Pasta Neri/Bar Farina, Farmacia Isonzo, Generali Assicurazioni

Senior B: Carrozzeria Falcone, Pasta La Forza, Monium, 3E Geco

In campo obbligatoriamente almeno una giocatrice per quarto, e roster da 15 con tesserati, ex giocatori e giovani nati dal 2010 al 2013. Ultimo giorno utile per la presentazione delle squadre: 22 giugno.

Non solo basket: dal 9 al 20 luglio spazio anche a padel e Black Jack 21 Games, volley dal 14 al 20 e chiusura in grande con il basket 3×3 dal 21 al 25 luglio. Sport, spettacolo e passione tornano protagonisti in città.