Il Basket torna a Latina: ok per la realizzazione del nuovo palazzetto

La nuova casa della Latina Basket sarà presto realtà. È arrivato l’ok per la realiazzazione del progetto che darà vita al nuovo palazzetto della città di Latina, impianto che ospiterà le gare casalinghe della Benacquista. Sarà una tensostruttura provvisoria, che sorgerà nella zona dell’ex area Onorati.

Lo annuncia tramite i suoi canali social l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Andrea Chiarato, spendendo due parole per ringraziare l’amministrazione tutta per aver creduto ancora una volta nei valori dello sport.

Un annuncio che arriva – e così non poteva non essere – mentre la città festeggia il suo torneo di basket, il BiP, che continua a ricevere grandi conferme a livello di presenze sulle tribune, segno che Latina ha bisogno di tornare ad emozionarsi con la palla a spicchi.