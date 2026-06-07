Il Beach Soccer torna a Terracina: riflettori sul calcio da spiaggia

Martedì 9 giugno, alle ore 18:30, la Sala Giunta del Palazzo Comunale ospiterà la conferenza stampa ufficiale di presentazione della seconda tappa del Beach Soccer Tour 2026 targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti.

Dopo l’esordio stagionale a Castelsardo, il circuito ufficiale fa scalo in quella che è considerata una vera e propria culla della sabbia tricolore, una terra che ha cresciuto campioni da Nazionale e uno dei club più titolati d’Italia.

La conferenza sarà l’occasione per svelare i dettagli di due appuntamenti cruciali che animeranno il litorale nelle prossime settimane:

Dal 10 al 14 giugno: Spazio ai giovani con il Campionato Under 20 Q8, che culminerà con l’assegnazione della Supercoppa, il primo trofeo stagionale della categoria.

Dal 18 al 21 giugno: Sarà la volta dei big con la prestigiosa Coppa Italia Q8 maschile, uno dei titoli più ambiti e attesi del calendario nazionale.

All’incontro, che illustrerà il programma agonistico, le iniziative di comunicazione e le attività sul territorio, prenderanno parte le massime autorità locali e sportive:

Francesco Giannetti (Sindaco di Terracina)

Alessandra Feudi (Assessore allo Sport del Comune di Terracina)

Roberto Avantaggiato (Presidente del Comitato Regionale FIGC LND Lazio)

Roberto Desini (Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer LND)

Francesco Cappelli (District Manager di Q8, main partner dell’evento)

L’appuntamento per scoprire tutti i dettagli della manifestazione è fissato per martedì sera nel cuore dell’antico Foro Emiliano. La stagione del grande Beach Soccer è pronta a partire.