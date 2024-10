Il Benevento passeggia sul Latina: al “Vigorito” termina 5-0

Sprofondo Latina, la squadra nerazzurra cade in casa del Benevento con un sonoro 5-0.

Una dimostrazione di una squadra spenta che non ha saputo mai entrare veramente in partita.

LA CRONACA DELLA GARA

La squadra nerazzurra sembra entrare già col passo sbagliato e si vede subito quando dopo due minuti Cardinali compie una autentica “papera”, sparando addosso a Perlingeri un rinvio basso, e trattenendo la sfera oltre la linea di porta.

Alla mezz’ora esce Capanni per infortunio tra i nerazzurri ed entra Bocic. Piove sul bagnato in casa Latina che al 35′ sostituisce anche Vona con Berman a causa di un infortunio con Padalino che conserva solamente uno slot per i cambi nella ripresa. Al 36′ raddoppio Benevento con Talla che ricevendo palla al limite con un bel gol trafigge la porta nerazzurra. Al 43′ Latina in dieci uomini per l’espulsione di Ndoj che trattiene un avversario e prende il doppio giallo.

All’intervallo cambia il Latina, fuori Saccani dentro Petermann. Tris del Benevento al 56′ con la doppietta di Perlingeri che si gira in area e trafigge Cardinali. Poker del Benevento al 74′ con Lanini che scatta sulla fascia e trafigge Cardinali. Doppio cambio Latina, escono Marenco e Improta, entrano Ercolano e Addessi. Sfiora il gol della bandiera il Latina all’80’ con Di Renzo che salta più in alto di tutto ma il portiere para la conclusione sul palo. All’86’ piove sul bagnato in casa Latina, 5-0 del Benevento con la doppietta di Lanini.

Una sconfitta, l’apice forse di una squadra mai riuscita ad incidere finora in questo campionato.

La società ora è chiamata a dare una svolta, in un ambiente con il morale sotto i piedi come quello nerazzurro. Padalino rimane sempre più in discussione soprattutto dopo questo pesante risultato.

Sabato alle 15 arriva l’Altamura dell’ex Di Donato, in una gara che vede due squadre con gli stessi punti in classifica, entrambe volenterose di ottenere punti chiave in ottica salvezza.

Benevento 5 – 0 Latina Calcio 1932

Benevento (4-2-3-1): Nunziante, Prisco (63’ Acampora), Manconi (80’ Borello), Tosca, Simonetti (70’ Starita), Berra, Viscardi, Oukhadda, Perlingieri (70’ Lanini), Talia (80’ Viviani), Lamesta. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Agazzi, Ferrara, Carfora, Capellini. Allenatore: Auteri.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Cardinali, Vona E (35’ Berman). Di Renzo, Di Livio, Ndoj, Riccardi, Marenco (76’ Ercolano), Capanni (30’ Bocic), Vona A., Saccani (46’ Petermann), Improta (76’ Addessi). A disposizione: Civello, Basti, Ciko, Crecco, Martignago, Di Giovannantonio, Cortinovis. Allenatore: Padalino.

Arbitro dell’incontro: Carlo Rinaldi di Bassano Del Grappa.

Assistenti: Antonino Junior Palla di Catania e Matteo Gentile di Isernia.

Quarto uomo: Filippo Colaninno di Nola.

Marcatori: 3’ e 56’ Perlingieri (B), 36’ Talia (B), 75’ e 87’ Lanini (B)

Ammoniti: 24’ Ndoj (L), 41’ Prisco (B), 60’ Perlingieri (B), 62’ Di Renzo (L)

Espulsi: 44’ Ndoj (L)

Recuperi: 4’ pt. 2’ st.

Angoli: Benevento 10 Latina Calcio 1932 4

Note: Spettatori totali 5856 di cui 79 ospiti.