Il “BIP” si presenta: lunedì la conferenza del secondo “Trofeo Città di Latina – Basket In Piazza”

Sarà un’altra estate sotto canestro quella che Latina e i suoi cittadini sono pronti a vivere. Quest’anno però, le cose si fanno in grande: più eventi, più spettatori, più basket.

Sono questi i tre dogmi dell’organizzazione del secondo “Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza”, kermesse organizzata dagli Amici del Basket, guidati dal presidente Massimo Passamonti, insieme al Comune di Latina. Le iscrizioni alla manifestazione, immutata per quanto riguarda il format tanto apprezzato la scorsa estate, sono state letteralmente polverizzate, dimostrando l’interesse crescente verso il torneo.

L’appuntamento, per scoprire di più sul ‘Basket in Piazza’, è fissato per lunedì 9 giugno alle ore 11:00, quando all’interno del Circolo Cittadino “Sante Palumbo” gli organizzatori illustreranno il cronoprogramma del torneo. Una città, quella di Latina, amante della palla a spicchi, che freme in attesa di conoscere ogni novità della seconda edizione: scaldamuscoli, scarpette e tiri a canestro. Sta arrivando il “BIP”.