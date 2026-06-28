“Il Cambellotti dialoga in musica”, Latina celebra i 150 anni dell’artista

Prenderà ufficialmente il via oggi, 28 giugno 2026, la rassegna “Il Museo Cambellotti dialoga in musica”. L’iniziativa, ospitata nel museo Cambellotti e nella sua arena, rientra nel programma comunale delle celebrazioni del 150° che ripercorre la canzone jazzatara chiave dell’arte moderna e delle arti applicate del Novecento.

Il progetto del Comune di Latina, a cura dell’associazione culturale Eleomai, è finanziato con un contributo della Regione Lazio (legge regionale 15/2014) per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo e con fondi comunali.

Il cartellone prevede nove spettacoli, l’ultimo dei quali in programma per il 17 luglio, mirati a favorire la valorizzare del museo, quale luogo di cultura, accrescendo l’interesse da parte del pubblico attratto e incuriosito dagli artisti, dai concerti proposti ed eventi connessi.

La rassegna è stata illustrata oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nell’aula De Pasquale del Comune di Latina, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, di Antonia Lo Rillo, direttrice del museo Cambellotti e di Alfredo Romano, presidente e direttore artistico dell’associazione Eleomai.

“Questa progetto – ha spiegato il sindaco Matilde Celentano – rappresenta uno dei tanti step culturali che ci accompagneranno al Centenario di Latina. Abbiamo strutturato un cartellone inclusivo e di altissimo spessore artistico, con un’attenzione speciale per i giovani talenti under 35 e le collaborazioni internazionali. Il tema del Novecento è al centro delle linee della nostra amministrazione in vista del Centenario del 2032. Desideriamo che il Museo dedicato a Cambellotti sia uno spazio vivo, aperto e dinamico, dove la memoria si intreccia con la contemporaneità e la cultura si fa motore di coesione sociale.”

“Con questi nove concerti e gli eventi collaterali – ha aggiunto l’assessore Di Cocco – vogliamo che la cittadinanza e i visitatori vivano la bellezza in uno dei luoghi simbolo della nostra comunità. La filiera turistico-culturale ha lavorato unita per offrire un’offerta integrata e di assoluta qualità, capace di generare un indotto virtuoso per il commercio e l’accoglienza locale. Vedere musicisti di rilievo calcare le nostre scene dimostra che Latina continua ad essere accogliente, aperta e proiettata al futuro, investendo sulla crescita sociale ed economica della comunità.”



“Il programma proposto – ha affermato Romano, direttore artistico della rassegna – intende essere un momento di condivisione e coinvolgimento per tutti. Un’occasione per ascoltare della buona musica dal vivo stando comodamente seduti al centro della città con tanti generi musicali proposti.

L’invito è quello di partecipare numerosi e di cogliere questa opportunità che è stata resa possibile grazie all’impegno del Comune di Latina che ha inteso valorizzare il Museo Duilio Cambellotti attraverso questa manifestazione”.

“Il nostro Museo – ha sottolineato la dottoressa Lo Rillo – si conferma centro culturale di coordinamento sul territorio, con la rete Mir dei musei della provincia di Latina e con la nascita del Sistema culturale integrato delle Città di Fondazione e Agro Pontino e Romano. Questa rassegna garantisce la massima trasversalità per avvicinare un pubblico intergenerazionale, valorizzando il luogo culturale e accrescendo l’interesse verso la struttura grazie alla varietà delle proposte, che spaziano dalla musica da camera al pop, dallo swing alle colonne sonore”

IL PROGRAMMA

– Domenica 28 Giugno (Ore 20:00) – RICCARDO RETTAROLI (Chitarra sola)

Concerto di apertura della manifestazione. Il giovane chitarrista eseguirà musiche di Llobet, Torroba, Villa-Lobos, Coste e Mangorè.

– Venerdì 3 Luglio (Ore 21:00) – LE MUSICHE DEL PERIODO DELLE CITTÀ DI FONDAZIONE

Con il Neos Saxophone Quartett. Un viaggio di ricostruzione musicologica tra canzoni, cori, ballabili e marce della musica di consumo dell’epoca, reinterpretati da un ensemble agile e performante.

– Sabato 4 Luglio (Ore 21:00) – LA ZANZARITA ORCHESTRA (Omaggio a Renzo Arbore)

Spettacolo travolgente con un’orchestra di 13-14 elementi guidata dal M° Luciano Ursi, dedicata ai capolavori della canzone napoletana ed ai celebri arrangiamenti “alla maniera” dell’Orchestra Italiana.

– GIOVEDI’ 9 Luglio (Ore 21:00) – UN BACIO SWING A MEZZANOTTE

Con Sabrina Marciano (voce), Antonello Capuano (chitarra), Oreste Sbarra (batteria) e Pino De Vivo (sax). Uno show frizzante tra note e sketches che ripercorre la canzone jazzata italiana dagli anni ’30 in poi.

– Venerdì 10 Luglio (Ore 21:00) – ORCHESTRA TERRITORIALE TARTINI

Simona Ruisi (voce) e Antonio Cipriani (direttore). Celebrazione della storica compagine locale che ha ottenuto nel 2025 il prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura come Orchestra Territoriale.

– Sabato 11 Luglio (Ore 21:00) – MARCO LO RUSSO ROUGE (Fisarmonica sola)

“Noché tanguera, profumo di Tango”. Un viaggio raffinato nel cuore del tango (patrimonio UNESCO) guidato dal celebre compositore e fisarmonicista, già collaboratore del Premio Oscar Nicola Piovani.

– Domenica 12 Luglio (Ore 21:00) – CORO ASSOCIAZIONE DIAPHORÀ

Diretto da Gianni Siragusa. Un esempio concreto di integrazione sociale e inclusione attraverso la musica, volto a promuovere la partecipazione, l’unicità e la valorizzazione del territorio.

– Giovedì 16 Luglio (Ore 21:00) – CIAK SI ASCOLTA (Soundtrack Ensemble)

Quartetto d’archi con Tania Tuccinardi (voce), Laura Venditti (sax), Gabriele Pezone (pianoforte) e lo storico del cinema Marco Grossi. Esecuzione dal vivo delle colonne sonore più amate (da Rota a Morricone, da Bacalov a Zimmer) in sincrono con la proiezione di immagini cinematografiche.

– Venerdì 17 Luglio (Ore 21:00) – THE TREE GEES

Una delle più accreditate tribute band dei Bee Gees al mondo. Uno show unico che unisce rigore stilistico, leggerezza e ironia, ripercorrendo uno straordinario repertorio pop internazionale.

Per info rivolgersi al seguente recapito telefonico: 338 487 4115

Prevendita biglietti e abbonamenti:

CIRCUITO CIAOTICKETS (www.ciaotickets.com)

BLU TICKET (CENTRO COMMERCIALE LATINA FIORI)

IL TOSCANO (LATINA SCALO)

Costo biglietti:

Euro 10 (ad esclusione della data del 4 luglio Euro 15)

Abbonamento a tutti gli spettacoli: Euro 50