Il Carnevale Sermonetano fa cantare Monticchio: sigle dei cartoni e festa per i più piccoli

Un pomeriggio di musica, colori e fantasia per i più piccoli. Sabato 21 febbraio, dalle ore 14.30, l’area mercato di Monticchio ospiterà la XXIV edizione del Carnevale Sermonetano, appuntamento atteso da tante famiglie e dedicato interamente a bambini e ragazzi.

Protagonista della giornata sarà la musica delle sigle dei cartoni animati più amati, eseguite dal vivo dalla tribute band “Semplicemente Cristina”, omaggio a Cristina D’Avena. In scaletta tutti i grandi classici che hanno accompagnato intere generazioni, da Lady Oscar a Pollon, passando per Lupin, i Puffi, Sailor Moon e Arale.

L’evento, inizialmente previsto per il 14 febbraio, era stato rinviato a causa dell’allerta meteo arancione. Ora è tutto pronto per una grande festa che animerà Monticchio con spettacoli di magia, truccabimbi, mascotte, giochi e la tradizionale sfilata delle maschere, grazie alla presenza di animatori e artisti.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Sermoneta e sarà a ingresso gratuito. “Il carnevale appartiene ai bambini e abbiamo voluto permettere a tutti i nostri piccoli cittadini di poter partecipare a un evento interamente dedicato a loro”, spiega il presidente del Consiglio delegato a Cultura e Turismo Pierluigi Torelli. “Una festa dal sapore genuino, in cui i bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti. Vi aspettiamo numerosi”.