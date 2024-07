Il caso Morgan: minacce e revenge porn verso la fidanzata di Calcutta

Morgan, noto cantautore italiano, è attualmente coinvolto in un grave caso giudiziario al tribunale di Lecco.

I più avvezzi alla sua figura conosceranno bene i suoi modi di fare, un nervosismo peculiare che lo ha portato molte volte a creare scalpore sui media, diventando un “fenomeno” virale.

Stavolta però, le accuse mosse contro di lui includono revenge porn, minacce, diffamazione e stalking. Le vittime di queste azioni sarebbero la sua ex fidanzata Angelica Schiatti e l’attuale compagno di lei, il cantautore di Latina, Calcutta.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, i problemi sono iniziati nel 2020, alcuni mesi dopo la fine della relazione tra Morgan (vero nome Marco Castoldi) e la Schiatti. Angelica ha denunciato Morgan per stalking, ottenendo l’attivazione del codice rosso. Nonostante ciò, Morgan avrebbe continuato con le minacce, arrivando a minacciare di diffondere video erotici della sua ex compagna e a inviare una foto nuda di Angelica con commenti offensivi in una chat di gruppo.

Inoltre, Morgan avrebbe inviato messaggi minacciosi alla famiglia di Angelica e a Calcutta, includendo un messaggio che augurava la morte al collega e menzionava anche la madre di Calcutta, deceduta anni fa. Le accuse non si limitano alle parole: Morgan avrebbe anche assoldato due persone per pedinare Calcutta e Angelica.

A quattro anni dalla prima denuncia, il processo è finalmente iniziato nei giorni scorsi, ma è stato subito rinviato. La difesa di Morgan sta cercando di trovare un accordo per evitare il processo. Angelica e Calcutta hanno entrambi espresso il loro desiderio di vedere giustizia e hanno ringraziato i fan per il supporto ricevuto.

Calcutta ha dichiarato: “Odio parlare della mia vita privata, anzi odio parlare, ma oggi mi tocca. Vi assicuro che i fatti atroci riportati sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare. La cronaca purtroppo parla troppo spesso di vicende simili che finiscono nel peggiore dei modi”.

Calcutta ha anche annunciato la risoluzione del suo contratto con la Warner Music Italia, criticando la casa discografica per aver offerto un contratto a Morgan nonostante fosse a conoscenza dei fatti.