Il centro commerciale Latinafiori compie 28 anni: pronta la festa

Ben presto diventato un grande punto di riferimento per vecchie e nuove generazioni, il centro commerciale di Latinafiori compie 28 anni. Un’esperienza ultraventennale fatta di shopping, accoglienza al cliente e fama, diventato un vero e proprio luogo di aggregazione.

Sabato 21 settembre, dalle 16:45 alle 18:30, il Centro Commerciale Latinafiori festeggia il suo 28º compleanno con un evento imperdibile. Tra mascotte come Spiderman, Olaf ed Elsa per i più piccoli e uno spettacolo dal vivo con Pino Insegno e Roberto Ciufoli alle 17:30, sarà una giornata di risate e divertimento per tutti.

Alle 18:30 ci sarà il tradizionale taglio della torta per celebrare questo traguardo speciale.